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Kalyon PV güneş hücresi üretiyor

Kalyon PV güneş hücresi üretiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 13:25
Güncelleme:16.01.2025 13:25
Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan ve bugüne kadar 350 milyon dolarlık yatırım yapılan tesiste hammaddeden güneş paneli üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Özgün panel hücrelerini ABD'nin uzay sektörü ve uydularında kullanılmak üzere üretiyoruz. Katma değeri yüksek ürünlere önümüzdeki dönemde de odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.
Kalyon PV güneş hücresi üretiyor
Kalyon PV güneş hücresi üretiyor
Kalyon PV güneş hücresi üretiyor
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