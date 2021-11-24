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İsviçreli ekonomist Charles-Henry Monchau'dan kur yorumu: Türkiye ile alakalı değl, küresel kriz var

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Giriş: 24.11.2021 09:30
İsviçreli ekonomist Charles-Henry Monchau, doların güçlü olduğu dönemlerde dünya piyasalarında düşüş görüldüğünü, kur yükselişinin sadece Türk Lirası ile alakalı bir durum olmadığını söyledi. Bloomberg HT'ye konuşan Syz Group'un baş yatırım sorumlusu İsviçre kökenli ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında dolar karşısında değer kaybeden tek paranın Türk Lirası olmadığını söyledi. "Sanıyorum ki geçen hafta yaşaşan şey piyasaları şaşırttı, şok ortamı yarattı. Türk Lirasının da tepki verdiği gördük. Görünüşe göre yetkililer büyüme yanlısı bir gündemle ilerlemek istiyorlar. O yüzden faizleri indiriyorlar. Evet aslında Türkiye'de büyüme var. Uzun vadede Türkiye'nin temelleri çok güçlü. Yüksek büyümenin yaşandığı bir ekonomi; ancak şunun altını çizmek istiyorum. Aslında bu durum sadece Türk Lirası ile alakalı bir durum değil." ifadelerini kullandı.
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