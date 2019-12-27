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27.12.2019
İşte Türkiye'nin yerli otomobiline verilecek olan destekler |Video
Türkiye'nin yerli otomobili için tarihi gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yerli otomobile verilecek olan destekler belli oldu. İşte yerli otomobile verilecek olan destekler... Öte yandan yerli otomobil fabrikasının hangi ilimize kurulacağı açıklandı.
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