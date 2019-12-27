İşte Türkiye'nin yerli otomobiline verilecek olan destekler |Video

Türkiye'nin yerli otomobili için tarihi gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yerli otomobile verilecek olan destekler belli oldu. İşte yerli otomobile verilecek olan destekler... Öte yandan yerli otomobil fabrikasının hangi ilimize kurulacağı açıklandı.