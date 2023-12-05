05 Aralık 2023, Salı
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İş yeri kira artış oranı belli oldu! Aralık ayında kira tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık ayında kira tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu. Öte yandan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan mali müşavir Mustafa Genç değerlendirdi.