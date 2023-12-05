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İş yeri kira artış oranı belli oldu! Aralık ayında kira tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 12:27
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık ayında kira tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu. Öte yandan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan mali müşavir Mustafa Genç değerlendirdi.
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