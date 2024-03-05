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İkramiyeler bayramdan önce hesapta! Bakan Işıkhan emeklilere yeni destek müjdesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 12:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek 3 bin TL'lik bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Kabine sonrası yaptığı açıklamada emeklilere yeni destek müjdesi de veren Işıkhan, "Çalışmalar devam ediyor." dedi. SSK ve Bağ-Kurluların prim günü eşitlenmesiyle ilgili de konuşan Işıkhan, "Orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabi." ifadelerini kullandı.
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