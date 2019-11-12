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12.11.2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan algı operasyonlarına sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır" ifadeleri kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlarile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN ALBAYRAK'IN AĞZINDAKİ DAHİ ÇIKMAYAN SÖZLER KASITLI OLARAK KULLANILDI

Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz Perşembe günü sayın bakanımız Berat Albayrak'ın Ordu İş Dünyası Buluşması programında gerçekleştirdikleri programın içeriği bazı internet sitelerince çarpıtılarak "Berat Albayrak ekonomi kötü diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu" başlığıyla haberleştirilmiştir. Gerçekten uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan terörist ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış sayın bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan yalan haberlerle ilgili Bakan Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki işlem başlatıldığı da vurgulandı.

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