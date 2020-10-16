Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirterek, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi.

"10 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ"

"Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.