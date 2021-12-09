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Hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Sektör temsilcileri vatandaşı uyardı

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Giriş: 09.12.2021 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile stokçulara karşı denetimler yoğunlaşırken uygulanan para cezaları da artırılacak. Özellikle son zamanlarda şeker, yağ ve un fiyatlarına peş peşe zamlar yapılırken bazı işletmeler stokçuluğa başladı. Hükümet stokçulara karşı denetimleri artırırken mevcut cezaları da artırma hazırlığında. Sektör temsilcileri ise vatandaşa paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuyor.
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