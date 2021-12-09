09 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Sektör temsilcileri vatandaşı uyardı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile stokçulara karşı denetimler yoğunlaşırken uygulanan para cezaları da artırılacak. Özellikle son zamanlarda şeker, yağ ve un fiyatlarına peş peşe zamlar yapılırken bazı işletmeler stokçuluğa başladı. Hükümet stokçulara karşı denetimleri artırırken mevcut cezaları da artırma hazırlığında. Sektör temsilcileri ise vatandaşa paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuyor.