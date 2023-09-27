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Hangi telefonlar vergisiz? 12 marka, 45 model...

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Giriş: 27.09.2023 10:15
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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Hangi telefonlar vergisiz? 12 marka, 45 model...
Hangi telefonlar vergisiz? 12 marka, 45 model...
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