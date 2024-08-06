Hangi emekli kaç lira alacak? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri belli oldu. 2024 Temmuz ara zammının ardından en düşük emekli maaşında da artış yapıldı. Emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasıyla birlikte Temmuz ayında 2 bin 500 lira zam farkı oluştu.

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