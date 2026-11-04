-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Hal Yasası'nda sona gelindi! Aracı zincirine neşter vurulacak: İşte 9 maddelik taslak
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Hal Yasası'nda sona gelindi! Aracı zincirine neşter vurulacak: İşte 9 maddelik taslak

Sebze ve meyve fiyatlarında üreticiden tüketiciye uzanan süreçte yeni bir dönem başlıyor. Hal Yasası'na ilişkin düzenleme hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelirken 9 maddelik taslak gündemde. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Ömer Er, düzenlemeye ilişkin detayları aktardı. Gıda Mühendisi Nurten Sırma ise Hal Yasası'na ilişkin hazırlanan 9 maddelik taslağı değerlendirerek düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

Emekli ve asgari ücretliye yıl sonu düzenlemesi
Sonraki Video
Emekli ve asgari ücretliye yıl sonu düzenlemesi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar