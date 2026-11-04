-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Niğde'de kaldırımda çay içerken otomobilin altında kaldı! Korkunç kaza kamerada
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Niğde'de kaldırımda çay içerken otomobilin altında kaldı! Korkunç kaza kamerada

Niğde'de kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda çay içen bir kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza, 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçarken, çay içen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da Sarıçam Deresi'nde kirlilik alarmı! Kanalizasyon suyu dereye dökülüyor, kötü koku tepki çekiyor
Sonraki Video
Adana'da Sarıçam Deresi'nde kirlilik alarmı! Kanalizasyon suyu dereye dökülüyor, kötü koku tepki çekiyor
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar