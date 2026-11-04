Niğde'de kaldırımda çay içerken otomobilin altında kaldı! Korkunç kaza kamerada

Niğde'de kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda çay içen bir kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza, 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçarken, çay içen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.