ABD'de seçim sonrası Trump'ı zorlu 2 yıl mı bekliyor? Dr. Cihan Günyel A Haber'de değerlendirdi

ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'de değişen siyasi dengeler ve bu tablonun Başkan Donald Trump'ın önümüzdeki iki yıllık görev süresine etkileri A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesinin Trump'ın yasa çıkarma, bütçe ve üst düzey atamalarda hareket alanını daraltacağını belirtti. Seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Parti içindeki dengeleri ve ABD'nin İsrail ile Avrupa'ya yönelik politikalarını da etkileyebileceğini ifade eden Günyel, İran savaşı ve artan yakıt maliyetlerinin seçim sonuçlarında etkili olduğu görüşünü dile getirdi. Trump'ın görev süresi dolmadan azledilmesi ihtimalini de değerlendiren Günyel, Senato'da gereken üçte iki çoğunluğun bulunmaması nedeniyle böyle bir süreci olası görmediğini söyledi.