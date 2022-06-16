GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Destek paketleri konutta satış rakamlarına yansıdı

GYODER Marmara Üniversitesi'ne ait binayı kız öğrenci yurdu olarak kullanıma kazandırdı. Ayrıca konut sektörüne ilişkin konuşan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, destek paketlerinin konutta satış rakamlarına yansıdığını söyledi.

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, hükümetin devreye aldığı konut destek paketlerinin sektörde satış rakamlarına yansıdığını ifade etti. Kalyoncu, yeni üretimin regülasyonla en çok ihtiyaç duyulan alana erişilebilir mertebede kiralık konuta yönlendirilebileceğine dikkat çekti.

Gayrimenkul sektörünün çatı üreten bir sektör olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Biz gayrimenkul sektörü olarak çatı üreten bir sektörüz. Hayatımız ekonomimiz çatılar altında dönüyor. Bugün en ihtiyaç duyulan çatılardan birisi de barınma ihtiyacı. Özellikle İstanbul gibi bir metropolde Anadoludan gelen bir çok öğrenci olduğu için onların öğrenci yurdu anlamında barınma ihtiyacı var. Daha da detaylandırırsak en büyük ihtiyaçlarından birisi de kız öğrenci yurdu. İstanbul'un en büyük en yoğun üniversitelerinden birinde Marmara Üniversitesi'nde Göztepe Kampüsü içerisinde eski bir binayı kız öğrenci yurdu olarak gayrimenkul sektörü olarak dönüştürdük. Bu bizi çok mutlu. Devamını da yapmayı arzu ediyoruz" dedi.

"KAMU KAYNAĞI KULLANILMADAN BU TARZ PROJELER YAPILABİLİR"

Gayrimenkul sektörüne kamu kaynağı kullanılmadan erişilebilir arazi, kiralık konut sunulduğu takdirde ve finans kuruluşlarının fonlamasıyla bu tarz projeler hayata geçirilebileceğini belirten Kalyoncu, "Biz de GYODER olarak söylem olarak geliştirdiğimiz projlerinin yanında bu projeyi hayata geçirdik. Destek veren bağışçılarımıza teşekkür ediyorum."

"YENİ ARZLAR KİRALIK KONUTA YÖNLENDİRİLEBİLİR"

Destek paketlerinin konut satışlarına yansıdığına dikkat çeken Kalyoncu, "Tabiki buna mukabili ruhsat sayılarının da destek paketleriyle artması gerekiyor. Çünkü yeni arzın ortaya çıkması gerekir. Bu üretim regüle edilebilirse en çok ihtiyaç duyulan alana; bu üretimi erişilebilir mertebede kiralık konuta yönlendirebiliriz. Bununla beraber ciddi anlamda barınma konusunu alternatiflendirmiş oluruz" diye konuştu.

"YENİ MERKEZLER İSTANBUL'UN YOĞUNLUĞUNU AZALTIR"

İstanbul'un kalan arsa stoğunun iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, "Bir yandan kentsel dönüşüm meselesi var. Yani eski yapı stoğunu değiştirmek. Bunun zor olduğunu bütün sektör gördü. Özellikle alt yapı yatırımlarından sonra eskiden 5 saatte gidilen yerler şimdi 1-2 saatte gidiliyor. Dolayısıyla İstanbul'un çevresinde şekillenen yeni yerleşim yerleri yeni merkezler hem gayrimenkul sektörünü devamlı bir şekilde üretim yapmasını sağlayacak hem de İstanbul'un o yoğunluğunu yaymış olacak" dedi.