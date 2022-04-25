25 Nisan 2022, Pazartesi
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Güncel altın fiyatları ne kadar? Altındaki düşüş devam edecek mi? Uzman isimden flaş tahmin: Gram altında 870'lere kadar...
Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatlarına ne oluyor? Düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.