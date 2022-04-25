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Güncel altın fiyatları ne kadar? Altındaki düşüş devam edecek mi? Uzman isimden flaş tahmin: Gram altında 870'lere kadar...

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 13:49
Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatlarına ne oluyor? Düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Altında düşüş sürer mi? ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

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