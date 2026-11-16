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Başkan Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: "Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz"
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Başkan Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: "Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katıldı. Türkiye'nin geleceğine ilişkin mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz, çok farklı bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, AK Parti ile muhalefetin gençlere yaklaşımı arasındaki farklılıklara dikkat çekti.

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