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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları... Altın güne düşüşle başladı. Gram altının fiyatı 907 TL seviyesine kadar geriledi. Peki altın neden düşüyor? Altındaki düşüş sürecek mi? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? A Para ekibinden Rıfat Fırat detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olanlara tavsiyelerde bulundu. Altın yatırımcısını uyardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:00
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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altının fiyatı 907 TL seviyesine kadar geriledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

Altında düşüş sürer mi? Altın neden düşüyor? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? A Para ekibinden Rıfat Fırat detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

Günde düşüşle başladı. Satıcılı bir seyirle devam ediyor gram altının fiyatı. Şu anda 910 TL seviyelerinde ama sabah güne başlarken 907 lira seviyelerine kadar çekildi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın tarafında da düşüş var. 1.915 dolar seviyeleri şu an mevcut. Perşembe günü 1.936 dolara kadar çekilmişti 2.000 dolar seviyelerinden. Cuma günü 1.931 dolardan kapatmıştı ve yatırımcısına yüzde 2'nin üzerinde bir kayıp yaşanmıştı.

5 haftanın zirvesini gördükten sonra gram altın da ons altına paralel olarak bir düşüş kaydetti ve geçen hafta 941 lirayı aşmıştı ama haftayı 915 liradan kapatmıştı. Şu anda da 910 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altının fiyatını etkileyen 3 önemli unsur var. Bir tanesi Rusya – Ukrayna savaşı. Savaştaki jeopolitik risk belirsizlik hala devam ediyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından bir tanesi Rusya. Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar tedarik ve arz endişelerini artırıyor. Bu durumda yatırımcının altına yönelmesine sebep oluyor. Yukarı yönlü destekliyor.