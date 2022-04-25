SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın tarafında da düşüş var. 1.915 dolar seviyeleri şu an mevcut. Perşembe günü 1.936 dolara kadar çekilmişti 2.000 dolar seviyelerinden. Cuma günü 1.931 dolardan kapatmıştı ve yatırımcısına yüzde 2'nin üzerinde bir kayıp yaşanmıştı.

5 haftanın zirvesini gördükten sonra gram altın da ons altına paralel olarak bir düşüş kaydetti ve geçen hafta 941 lirayı aşmıştı ama haftayı 915 liradan kapatmıştı. Şu anda da 910 lira seviyelerinde işlem görüyor.