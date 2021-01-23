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GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı
Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.