GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı

Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.