15 Şubat 2025, Cumartesi
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Gram altında hafta rekorla kapandı! Altında seyir ne yönde?
Gram altın hafta boyunca rekor kırmıştı. Son dönemlerin en hareketli günlerini yaşayan altının gramı 3 bin 500 TL'yi görür mü? Beklentiler ne yönde? Yatırımcıların merak ettiği soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.