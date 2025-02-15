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Gram altında hafta rekorla kapandı! Altında seyir ne yönde?

Gram altında hafta rekorla kapandı! Altında seyir ne yönde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 13:46
Gram altın hafta boyunca rekor kırmıştı. Son dönemlerin en hareketli günlerini yaşayan altının gramı 3 bin 500 TL'yi görür mü? Beklentiler ne yönde? Yatırımcıların merak ettiği soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
Gram altında hafta rekorla kapandı! Altında seyir ne yönde?
Gram altında hafta rekorla kapandı! Altında seyir ne yönde?
Gram altında hafta rekorla kapandı! Altında seyir ne yönde?
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