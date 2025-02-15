Gram altında hafta rekorla kapandı! Altında seyir ne yönde?

Gram altın hafta boyunca rekor kırmıştı. Son dönemlerin en hareketli günlerini yaşayan altının gramı 3 bin 500 TL'yi görür mü? Beklentiler ne yönde? Yatırımcıların merak ettiği soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.