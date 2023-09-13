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Videolar Ekonomi Videoları Gram altın ne kadar olacak? Yükselir mi düşer mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Gram altın ne kadar olacak? Yükselir mi düşer mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 08:57
Piyasalar güne nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl seyir bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelede bulundu.
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