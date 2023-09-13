Gram altın ne kadar olacak? Yükselir mi düşer mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Piyasalar güne nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl seyir bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelede bulundu.

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