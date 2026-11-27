Gram altın 6 bin lira sınırına dayandı: İşte piyasalarda son rakamlar

Haftanın son iş gününe girerken Borsa İstanbul, döviz, altın, gümüş ve petrol piyasalarındaki güncel veriler belli oldu. Dünü yüzde 0,82'lik artışla 10 bin 743 puanda tamamlayan Borsa İstanbul'da 11 bin puan seviyesi önemli bir eşik olarak öne çıkarken, Dolar/TL 50 lira 78 kuruş, Euro/TL ise 55 lira 78 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Son dönemin en düşük seviyelerinde seyreden altın ise yeni güne yüzde 2'lik yükselişle hızlı bir toparlanmayla başlayarak ons bazında 3 bin 640 dolara, iç piyasada ise 5 bin 931 liraya çıktı; gümüş yüzde 5'e yakın artışla 43 dolar 60 sente yükselirken Brent petrol 92 dolar 93 sentte dengelenme arayışını sürdürdü.