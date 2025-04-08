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Gram altın 6 bin lira olur mu? Finans Analisti İslam Memiş gram için iki rakam verdi

Gram altın 6 bin lira olur mu? Finans Analisti İslam Memiş gram için iki rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 16:31
Döviz, altın ve borsada neler yaşanıyor? Kripto para piyasalarında seyir ne olur? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için tahminini açıklayan Memiş, "Altın orta ve uzun vadede yine güvenli liman gömleğini giyer." ifadelerini kullandı.
Gram altın için iki rakam verdi: Güvenli liman gömleğini giyer GRAM ALTIN İÇİN İKİ RAKAM VERDİ: GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ GİYER

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Gram altın 6 bin lira olur mu? Finans Analisti İslam Memiş gram için iki rakam verdi
Gram altın için iki rakam verdi
Gram altın için iki rakam verdi
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