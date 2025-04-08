Gram altın 6 bin lira olur mu? Finans Analisti İslam Memiş gram için iki rakam verdi

Döviz, altın ve borsada neler yaşanıyor? Kripto para piyasalarında seyir ne olur? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için tahminini açıklayan Memiş, "Altın orta ve uzun vadede yine güvenli liman gömleğini giyer." ifadelerini kullandı.

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