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Finansal şoklara karşı kararlı duruş! Sanayici üretmeye devam ediyor

A Haber
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Giriş: 25.11.2021 10:21
Türkiye ekonomisi döviz kuru üzerinden hedef alınıyor. Peki ekonomik veriler ne diyor? Döviz kurundaki inişli çıkışlı hareketin nedeni ne? Dolar neden yükseliyor? Türkiye'nin yeni ekonomi rotası ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Finansal şoklara karşı kararlı duruş FİNANSAL ŞOKLARA KARŞI KARARLI DURUŞ
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Finansal şoklara karşı kararlı duruş!
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