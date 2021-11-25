25 Kasım 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Finansal şoklara karşı kararlı duruş! Sanayici üretmeye devam ediyor
Türkiye ekonomisi döviz kuru üzerinden hedef alınıyor. Peki ekonomik veriler ne diyor? Döviz kurundaki inişli çıkışlı hareketin nedeni ne? Dolar neden yükseliyor? Türkiye'nin yeni ekonomi rotası ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.