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Fed faizi sabit tuttu, altın, dolar, borsa ne oldu? Altının seyri ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 11:59
Güncelleme:01.02.2024 12:12
Fed beklendiği gibi faizleri sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell mart ayında faiz indiriminin olmayacağı mesajını da verdi. Peki ne mesaj verdi? Fed'in kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın yükselecek mi? Yabancı yatırımcı ilgisi ne durumda? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.
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