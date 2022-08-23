EYT’de formül sayısı teke indi! Bakan Bilgin: Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Daha çalışmamız sürüyor, bir çok aşamadan geçecek" dedi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.

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