03 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT 8 Şubat'ta yasalaşır mı? Düzenlemede neler var? İlk maaş ne zaman?

EYT 8 Şubat'ta yasalaşır mı? Düzenlemede neler var? İlk maaş ne zaman?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2023 10:06
Milyonlarca vatandaşın heyecanlar beklediği EYT’de artık son viraja girildi. Dün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yasal teklifi kabul edildi ve Genel Kurul’a sevk edildi. EYT kanun teklifinin 8 Şubat’ta Meclis’te görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’de yeni tarih! İlginç rakamlar
EYT'de yeni tarih! İlginç rakamlar
EYT düzenlemesi komisyondan geçti
EYT düzenlemesi komisyondan geçti
Enflasyonda düşüş sürecek
"Enflasyonda düşüş sürecek"
’’Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız’’
''Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız''
Fatih Dönmez’den önemli açıklamalar
Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar
Altın fiyatları yükseldi mi?
Altın fiyatları yükseldi mi?
EYT’liler maaşı ne zaman alacak?
EYT'liler maaşı ne zaman alacak?
İlk yerli ve milli askeri motor sevkiyata hazır
İlk yerli ve milli askeri motor sevkiyata hazır
EYT düzenlemesinde sona doğru!
EYT düzenlemesinde sona doğru!
Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor
Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor
Bakan Nebati’den EYT açıklaması
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
Daha Fazla Video Göster