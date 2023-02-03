03 Şubat 2023, Cuma
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EYT 8 Şubat'ta yasalaşır mı? Düzenlemede neler var? İlk maaş ne zaman?
Milyonlarca vatandaşın heyecanlar beklediği EYT’de artık son viraja girildi. Dün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yasal teklifi kabul edildi ve Genel Kurul’a sevk edildi. EYT kanun teklifinin 8 Şubat’ta Meclis’te görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.