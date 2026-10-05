Eylül 2026 enflasyonu yüzde 1,84! Kira zammı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. Yıllık enflasyon böylece yüzde 30'un altına geriledi. Kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama yüzde 31,49 olurken, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber canlı yayınında yeni rakamların kira artışlarına etkisini değerlendirdi. Eylül enflasyonuna ilişkin açıklamaları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Niyazi Kurt, A Haber canlı yayınında aktardı.