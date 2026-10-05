-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Memur ve emekli Ocak zammı için 3 aylık hesap belli oldu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Memur ve emekli Ocak zammı için 3 aylık hesap belli oldu

Memur ve memur emeklileri, açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı. Ekim ayı kira zam oranı da belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Niyazi Kurt, A Haber canlı yayınında detaylarıyla aktardılar. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, A Haber canlı yayınında açıklanan enflasyon rakamları ışığında emekli ve memur maaş zammını değerlendirdi.

Eylül 2026 enflasyonu yüzde 1,84! Kira zammı belli oldu
Sonraki Video
Eylül 2026 enflasyonu yüzde 1,84! Kira zammı belli oldu
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar