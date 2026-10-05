Memur ve emekli Ocak zammı için 3 aylık hesap belli oldu

Memur ve memur emeklileri, açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı. Ekim ayı kira zam oranı da belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Niyazi Kurt, A Haber canlı yayınında detaylarıyla aktardılar. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, A Haber canlı yayınında açıklanan enflasyon rakamları ışığında emekli ve memur maaş zammını değerlendirdi.