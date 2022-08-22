22 Ağustos 2022, Pazartesi
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Eskişehir’de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri ne? A Haber o kaynağın kalbinde
Eskişehir Koza Altın Madeni'nde 20 bin onsluk kaynak tespit edildi. 20 bin ons altının piyasa değeri ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun altın işletmesinden detayları aktardı.