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Eskişehir’de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri ne? A Haber o kaynağın kalbinde

A Haber
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Giriş: 22.08.2022 11:20
Güncelleme:22.08.2022 11:46
Eskişehir Koza Altın Madeni'nde 20 bin onsluk kaynak tespit edildi.  20 bin ons altının piyasa değeri ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun altın işletmesinden detayları aktardı.
Dev altın rezervi bulundu DEV ALTIN REZERVİ BULUNDU

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