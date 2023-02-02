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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2023 16:50
Güncelleme:02.02.2023 16:53
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Karadeniz ve Orta Asya bölgesindeki kaynakların Türkiye'deki gaz ticaret merkezinde bir araya gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hazar ve Balkan coğrafyalarını bir araya getiren Güney Gaz Koridoru'nda da bu yöndeki hedeflerimizi güçlendirecek yeni adımlar atmayı planlıyoruz." dedi.
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