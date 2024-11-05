En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler ve memurlar dikkat

Memurun ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranını belirleyecek ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre hem emekliler hem de memurların alacağı zamlı maaşlarda aşağı yukarı netleşmeye başladı.

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