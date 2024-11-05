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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler ve memurlar dikkat

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler ve memurlar dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 09:21
Memurun ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranını belirleyecek ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre hem emekliler hem de memurların alacağı zamlı maaşlarda aşağı yukarı netleşmeye başladı.
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