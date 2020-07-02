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Videolar Ekonomi Videoları Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü enflasyonda! En düşük memur maaşı ne kadar? Uzman isim yanıtladı | Video

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü enflasyonda! En düşük memur maaşı ne kadar? Uzman isim yanıtladı | Video

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Giriş: 02.07.2020 11:37
Güncelleme:02.07.2020 11:44
Son dakika haberi... Milyonların gözü enflasyon rakamlarında. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alıyor? En düşük memur maaşı ne kadar?  Ne kadar artacak? Memur aile yardımı ne kadar? Engelli aylığı ne kadar? Taban aylıklar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Milyonların gözü enflasyon rakamlarında. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alıyor? En düşük memur maaşı ne kadar? Ne kadar artacak? Memur aile yardımı ne kadar? Engelli aylığı ne kadar? Taban aylıklar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir? YENİ ZAMLAR AÇIKLANIYOR! MEMUR VE SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI 2020 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR? SON DURUM NEDİR?
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