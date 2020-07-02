Son dakika haberi... Milyonların gözü enflasyon rakamlarında. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alıyor? En düşük memur maaşı ne kadar? Ne kadar artacak? Memur aile yardımı ne kadar? Engelli aylığı ne kadar? Taban aylıklar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Milyonların gözü enflasyon rakamlarında. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alıyor? En düşük memur maaşı ne kadar? Ne kadar artacak? Memur aile yardımı ne kadar? Engelli aylığı ne kadar? Taban aylıklar ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.