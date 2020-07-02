Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?

Son dakika... Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak. 6 aylık enflasyon rakamına göre SSK Bağkur ve memurların maaşlarında artış olacak. Bu ay maaşlarını zamlı almaya hazırlanan emekliler ve memurlar ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladılar. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Peki, memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...