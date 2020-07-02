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Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
Son dakika... Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle memur v emekli maaşına yapılacak olan 2020 Temmuz zammı belli olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri heyecan içinde yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Peki, memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:10
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