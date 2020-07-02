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Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?

Son dakika... Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle memur v emekli maaşına yapılacak olan 2020 Temmuz zammı belli olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri heyecan içinde yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Peki, memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:10
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Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?

Son dakika... Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak. 6 aylık enflasyon rakamına göre SSK Bağkur ve memurların maaşlarında artış olacak. Bu ay maaşlarını zamlı almaya hazırlanan emekliler ve memurlar ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladılar. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Peki, memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

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Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

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Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle ilk 6 aylık enflasyon verileri belli olacak.