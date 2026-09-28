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Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm: Doktor Turgay Tamer'in ölüm sebebi ne?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm: Doktor Turgay Tamer'in ölüm sebebi ne?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. İlk inceleme sonrasında kesin ölüm nedenini ortaya koyacak bir bulgu paylaşılmazken, Tamer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, A Haber canlı yayınında gelişmenin soruşturma açısından önemini değerlendirdi.

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