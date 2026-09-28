Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı! İslam Memiş yorumladı

Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilme dikkat çekerken, gram altında da aşağı yönlü hareket görüldü. Ons altının 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesi piyasaların gündemine oturdu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın ve değerli metallerdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan İslam Memiş, para ve değerli metal piyasalarındaki gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.