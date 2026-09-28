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HÜRKUŞ-2 TSK envanterinde! İşte milli eğitim uçağının özellikleri
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

HÜRKUŞ-2 TSK envanterinde! İşte milli eğitim uçağının özellikleri

Türk savunma sanayisinde milli havacılık açısından önemli bir aşama daha geride kaldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ-2, kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-2, pilot eğitiminde kullanılacak. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Barış Yar, TUSAŞ'tan HÜRKUŞ-2'nin özelliklerini ve yeteneklerini aktardı. Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, HÜRKUŞ-2'nin teknik özelliklerini ve kabiliyetlerini değerlendirdi.

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