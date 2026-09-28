Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli ödeme sisteminin avantajları neler?

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi için uygulanacak zorunluluk tarihine ilişkin yeni karar geldi. Ticaret Bakanlığı, sistemin zorunlu kullanım tarihini 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirledi. Uygulamayla birlikte tapu işlemlerinde satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması hedefleniyor. Sistemin nasıl işleyeceği ve alıcı ile satıcı açısından hangi adımların izleneceği merak edilirken, Gayrimenkul Danışmanı Gürsel Güzelgün uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Uğur Koçak, taşınmaz satışlarında başlayacak yeni dönemin ayrıntılarını araştırdı.