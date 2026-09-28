ABD'den TikTok'a ceza! 100 milyon dolar ödeyecek

TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada uzlaşmaya vardı. Şirket, 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirecek. Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal A Haber'de sosyal medya şirketlerinin pazar dışında kalmak yerine kısıtlamaları kabul ederek faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ettiğini belirterek, Türkiye'nin dijital platformlara yönelik düzenlemelerde önemli bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti.