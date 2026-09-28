İstanbul'da sağanak Yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak etkili oldu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemiyle birlikte kent genelinde yağışlı ve serin hava hakim olurken, gözler önümüzdeki günlerin hava durumuna çevrildi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Hüseyin Koçak, İstanbul'daki son durumu canlı yayında aktardı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise 28 Eylül Pazartesi günü ve hafta geneline ilişkin hava durumu tahminlerini değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.