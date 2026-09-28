Menemen'in yöresel lezzetleri: Köy kadınları geleneksel tarifleri hazırladı

İzmir'in Menemen ilçesi, yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. A Haber ekibi, ilçedeki bir köye giderek nohutlu mantı, soğanlı pide ve pekmezli kesme gibi yöresel yemeklerin hazırlanışını yerinde görüntüledi. Köy kadınlarının geleneksel tarifleri hazırladığı renkli mutfak yolculuğunda, lezzetlerin yapılışının yanı sıra yöreye özgü tariflerin püf noktaları da ekranlara taşındı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, Menemen'deki köy mutfağını görüntüledi.