Bakan Gürlek'ten fon soruşturması mesajı: "Tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sultanbeyli'de yaptığı konuşmada finans piyasalarındaki gelişmelere ilişkin mesaj verdi. Gürlek, sürecin hukuki yönden titizlikle ele alındığını belirterek, "Son günlerde, ekonomik sistemimizin en önemli unsurlarından olan finans piyasalarında birtakım olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Şundan kesinlikle emin olun, süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız." dedi. mesajını verdi.