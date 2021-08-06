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Emekli olabilecek sigortalılara kredi kolaylığı | Kredi ile emeklilik nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 06.08.2021 10:12
Emekli olmak için planlar yapanlar dikkat! Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? Nasıl uygulanacak? Şartlar neler? Kredi alan ne kadar ödeyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Emekli olmak için planlar yapanlar dikkat! Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? Nasıl uygulanacak? Şartlar neler? Kredi alan ne kadar ödeyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

KİMLER YARARLANACAK?

*Emeklilik şartlarını tamamlayanlar

*Kuruma borcu olan BAĞ-KUR veya SSK'lılar

*Ek 5 ve Ek 6 sigortalıları

*İhya ile gün satın alacaklar

*Borçlanma ile emekli olabilecekler

NASIL UYGULANACAK?

*Yapılandırmaya başvurularak borçlar belirlenecek

*SGK'dan 'borcunu ödediğinde emekli olabilir' yazısı alınacak

*Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan birisine başvurulacak

ŞARTLAR NELER?

*Kredi faizi yüzde 1.55 olacak

*36 ay vadede ödenecek

*Taksitler bağlanacak emekli maaşından kesilecek

KREDİ ALAN NE KADAR ÖDEYECEK?

Kredi tutarı Taksit Toplam ödeme

10.000 383,56 13.808,16

15.000 575,34 20.712,24

20.000 767,12 27.616,32

25.000 958,90 34.520,40

30.000 1.150,69 41.424,84

35.000 1.342,47 48.328,92

40.000 1.534,25 55.233,00

45.000 1.726,03 62.137,08

50.000 1.917,81 69.041,16

75.000 2.876,71 103.561,56

100.000 3.835,62 138.082,32

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