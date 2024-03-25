Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kim hangi gün ödeme alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı

Milyonlar emekliye ödenecek 3 bin TL'lik bayram ikramiyelerini kimin hangi gün alacağı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullanırken detaylar da açıklandı.

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