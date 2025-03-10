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Emekli bayram ikramiyesi için 4 bin 500 lira rakamı! Zamlı ikramiyeler bugün belli olur mu?

Emekli bayram ikramiyesi için 4 bin 500 lira rakamı! Zamlı ikramiyeler bugün belli olur mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.03.2025 09:58
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Emekli ikramiyesi kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Beklentim 4.500 TL civarında bir rakam olması. Toplamda da 9 bin TL. Ama 4 bin TL rakamı da konuşuluyor. Bugün Kabine ona karar verecektir." dedi.
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Emekli bayram ikramiyesi için 4 bin 500 lira rakamı! Zamlı ikramiyeler bugün belli olur mu?
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