10 Mart 2025, Pazartesi
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Emekli bayram ikramiyesi için 4 bin 500 lira rakamı! Zamlı ikramiyeler bugün belli olur mu?
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Emekli ikramiyesi kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Beklentim 4.500 TL civarında bir rakam olması. Toplamda da 9 bin TL. Ama 4 bin TL rakamı da konuşuluyor. Bugün Kabine ona karar verecektir." dedi.