Ekonomiye dolar üzerinden saldırı! Dolar asıl rekoru koalisyonlarda kırdı | Faruk Erdem canlı yayında tek tek anlattı

Son dakika haberi... Türkiye ekonomisi dolar üzerinden hedef alınıyor. Peki perde arkasında ne var? Geçmiş yollarda dolardaki kur hareketleri nasıldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, "Doların üzerinde bir köpük oluşturulmuş. Oluşturulmaya da devam ediyor. İnsanları dolar üzerinden ekonomiyi okumaya yönlendiriyorlar." dedi. İşte AK Parti dönemi öncesi ve sonrası dolarda kur hareketleri…

Türkiye ekonomisi dolar üzerinden hedef alınıyor. Peki perde arkasında ne var? Geçmiş yollarda dolardaki kur hareketleri nasıldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"DOLAR ÜZERİNDE BİR KÖPÜK OLUŞTURDULAR"

Bizde şöyle bir alışkanlık oldu bizim coğrafyamızda var aslında bu. Dolar üzerinden ekonomiyi okuma meselesi. Yani dolar yükseliyorsa ekonomimiz kötü, dolar düşüyorsa ekonomimiz iyi gibi bir algı oluştu. Bizim coğrafyamız dışında şu yoktur insanlar kendi maaşlarını dolar üzerinden hesaplarlar ben işte geçtiğimiz 10 yıl önce şu kadar dolar maaş alıyordum şimdi şu kadar dolar maaş alıyorum diye. Bu başka bir ülkede yoktur. Dolar üzerinde bir köpük oluşturdular ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. Bugün yüzde 2,5'luk bir geri çekilme söz konusu.

"CENDERENİN İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Televizyonlara bakıyorum faiz artsın diye çırpınıyorlar. Faiz ticaretin düşmanı, yatırımın düşmanı, üretimin düşmanı, enflasyonun sebebi. Neden? Maliyetlerini artırıyor insanların. Dolayısıyla yüksek faizi istemek çok mantıklı bir şey değil. Ama bu ülkenin kaynaklarını yüksek faizle birileri sömürmüş sürekli. Bu ülkede daha az faizle üretim, yatırım, ihracat istihdam sağlanmalı. Bunu da sağlayacak olan düşük faiz. Ülkeyi yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon cenderesinin içine sokmaya çalışıyorlar. Bu üçünün de yüksek olduğu noktada ekonomide hiçbir hareket olmuyor.

Peki Türkiye hangi rotaya girdi? Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. İhracatımız rekorlar kırıyor. İstihdamda önemli aşamalar kaydediliyor. Yatırım artıyor. Üretim artıyor. Sizin paranızın değeri üretim gücünüzle ortaya çıkar.

Doların üzerinde bir köpük oluşturulmuş. Oluşturulmaya da devam ediyor. İnsanları dolar üzerinden ekonomiyi okumaya yönlendiriyorlar.