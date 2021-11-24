Ekonomik saldırının arkasında kimler var? Faizlerin indirilmesi kimleri rahatsız ediyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritasına dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak nitelendirdiği yeni yolda üretim, yatırım, büyüme, ihracat ve istihdam odaklı adımlar önem kazanacak ve faiz sarmalından kurtulacak önemli adımlar atılacak. Peki Türkiye’nin bu savaşına kimler karşı çıkıyor? Kur ve döviz üzerinden kimler ekonomiye saldırıyor? Faiz lobisinin amacı ne? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN