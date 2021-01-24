Döviz düştü gıda fiyatları inmedi

Fiyatlardaki artışta dövizi bahane edenler dövizin düşüşte olduğu zamanlarda da zam üstüne zam yapıyor. Peki gıda sektöründeki bu asıl sebebi nedir? Detayları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fiyatlardaki haksız artışa dikkat çekti.

Fiyatlardaki artışta dövizi bahane edenler dövizin düşüşte olduğu zamanlarda da zam üstüne zam yapıyor. Peki gıda sektöründeki bu asıl sebebi nedir? Detayları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fiyatlardaki haksız artışa dikkat çekti.

Ağaoğlu, "Döviz diyorlar döviz düşüyor fiyatlar neden düşmüyor?" diyerek tepki gösterdi ve "Bunun arkasında stokçuluk var fırsatçılık var" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu yaşanan artışta zincir marketlerin büyük payı olduğunu savundu.