Doğum ve asker borçlanması için son günler! Şimdi başvur 50 bin TL kazan

Emeklilere gelecek zam için 2 haftadan az bir süre kaldı. Asgari ücret pazarlıkları ise devam ediyor. 3. toplantı için gözler komisyona çevrilmiş durumda. Emekli zamları 3 Ocak’ta belli olacak. Asgari ücrette kısa süre içerisinde belli olacak. Asgari ücrete gelecek zamdan önce borçlanma yapmak isteyenler için önemli bir fırsat var. 50 bin TL’ye yakın kazanç sağlanabilecek. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

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