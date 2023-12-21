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Doğum ve asker borçlanması için son günler! Şimdi başvur 50 bin TL kazan

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 10:54
Güncelleme:21.12.2023 10:59
Emeklilere gelecek zam için 2 haftadan az bir süre kaldı. Asgari ücret pazarlıkları ise devam ediyor. 3. toplantı için gözler komisyona çevrilmiş durumda. Emekli zamları 3 Ocak’ta belli olacak. Asgari ücrette kısa süre içerisinde belli olacak. Asgari ücrete gelecek zamdan önce borçlanma yapmak isteyenler için önemli bir fırsat var. 50 bin TL’ye yakın kazanç sağlanabilecek. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
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