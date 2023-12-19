19 Aralık 2023, Salı
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Doğu Karadeniz'de yeni petrol heyecanı! Çayeli'nde deniz üzerindeki maddenin petrol olduğu raporlandı
Rize'nin Çayeli ilçesinden petrol müjdesi geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Çayeli açıklarında deniz üzerindeki maddeden aldıkları numunenin petrol olduğunu raporladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun konuğu olan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Maden değerlendirdi.