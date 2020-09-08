Doç. Dr. Atılım Murat A Para canlı yayınında anlattı! İşte enflasyondan korunmanın en iyi yolu

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Murat, FED Başkanı Powell’ın enflasyon yaratmaya çalışacağını açıkladığını ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde büyük merkez bankalarının ultra gevşek para politikaları devam edecek. Bu para bolluğundan en fazla fayda sağlayacaklarda gelişen ülkeler olur” dedi. Ünlü akademisyen enflasyondan korunmanın en iyi yolunun da hisse senedi yatırımı olduğunu vurguladı.